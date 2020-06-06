Финальное промо турнира UFC 250. Видео
В ночь с 6 на 7 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250. Его главным событием станет титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер.
В основном карде также встретятся Альджамейн Стерлинг с Кори Сандхегеном и Рафаэль Ассунсао с Коди Гарбрандтом. В преддверии турнира пресс-служба UFC опубликовала финальное промо к UFC 250.
UFC 250. Основной кард
Аманда Нуньес — Фелисия Спенсер
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт
Альджамейн Стерлинг — Кори Сандхеген
Нейл Мэгни — Рокко Мартин
Шон О'Мэйли — Эдди Уайнленд
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 250.
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