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Уайт: давайте дадим Джону Джонсу немного времени

Уайт: давайте дадим Джону Джонсу немного времени
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт в очередной раз прокомментировал конфликт с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и не стал отвечать на вопрос, признаёт ли он решение бойца отказаться от титула.

«Не общался с Джоном Джонсом после всего этого. Послушайте, считаю его величайшим бойцом в истории. Давайте дадим ему немного времени. Не знаю, должен ли я сейчас брать под контроль ситуацию с его заявлением об отказе от титула», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, Джон Джонс вступил в конфликт с президентом UFC после того, как стороны не сумели договориться о гонораре для Джонса за возможный поединок с Фрэнсисом Нганну. После этого Джон потребовал освободить его от контракта с UFC.

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