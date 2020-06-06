«Бойцовский остров» UFC находится в Абу-Даби

«Бойцовский остров» UFC, на котором промоушен в скором времени планирует провести целую серию турниров, находится в Абу-Даби, сообщает Globo Esporte.

Объединённые Арабские Эмираты могут похвастать наличием около 200 островов, и именно один из них в UFC решено было арендовать. Такой выбор обусловлен и тем, что в ОАЭ действуют не такие жёсткие меры карантина, как в США или многих других странах мира.

В частности, здесь нет принудительного двухнедельного карантина. Все прибывающие обязаны пройти тест и находиться на самоизоляции вплоть до тех пор, пока не придут результаты анализов.

Ожидается, что первый турнир на «Бойцовском острове» состоится 27 июня. UFC планирует проводить там шоу как минимум до конца июля.