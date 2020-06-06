Бёрнс — главный претендент на поединок с чемпионом UFC Усманом
Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что бразильский боец полусреднего веса Гилберт Бёрнс является главным претендентом на то, чтобы сразиться с чемпионом UFC Камару Усманом.
«Да, Бёрнс — первый претендент на титульный бой. Послушайте, этот паренёк хочет драться. Кроме того, он занимает первое место в рейтинге UFC в полусредней весовой категории», — сказал Уайт на пресс-конференции, видео которой размещено на странице MMA Fighting в YouTube.
Вместе с тем глава лиги не смог подтвердить, что эта встреча пройдёт 11 июля. Напомним, Гилберт Бёрнс в предыдущем поединке уверенно победил экс-чемпиона лиги Тайрона Вудли. Что касается Камару Усмана, то он в минувшей схватке досрочно победил бывшего временного чемпиона лиги Колби Ковингтона.
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