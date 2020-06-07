Марко Хук хочет получить поединок с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Марко Хук в скором времени надеется провести очередной поединок в супертяжёлом весе. По словам немца, он прекрасно себя чувствует и вскоре намерен бросить вызов чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри.

«Я в восторге от того, что скоро вернусь на ринг. Надеюсь, это случится в ближайшие месяцы. Возможно, бой пройдёт в Гремании, пока я жду подтверждения Не исключено, что подерусь в США.

Я чувствую себя свежим и здоровым. Все мои травмы позади. Я готов пошуметь в супертяжёлом весе. Хочу подраться с сильными соперниками. Я становлюсь лучше. Мне бы хотелось получить встречу с Тайсоном Фьюри, это будет грандиозная встреча", — приводит слова немецкого боксёра Boxing247.

