Марко Хук хочет получить поединок с Тайсоном Фьюри
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Марко Хук в скором времени надеется провести очередной поединок в супертяжёлом весе. По словам немца, он прекрасно себя чувствует и вскоре намерен бросить вызов чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри.
«Я в восторге от того, что скоро вернусь на ринг. Надеюсь, это случится в ближайшие месяцы. Возможно, бой пройдёт в Гремании, пока я жду подтверждения Не исключено, что подерусь в США.
Я чувствую себя свежим и здоровым. Все мои травмы позади. Я готов пошуметь в супертяжёлом весе. Хочу подраться с сильными соперниками. Я становлюсь лучше. Мне бы хотелось получить встречу с Тайсоном Фьюри, это будет грандиозная встреча", — приводит слова немецкого боксёра Boxing247.
- 7 июня 2020
-
00:53
- 6 июня 2020
-
23:22
-
22:53
-
21:41
-
20:46
-
19:59
-
18:19
-
17:28
-
16:40
-
15:49
-
15:08
-
13:53
-
11:55
-
10:40
-
09:19
-
06:34
-
03:02
-
01:18
-
00:55
-
00:34
-
00:28
- 5 июня 2020
-
23:57
-
22:18
-
21:44
-
20:19
-
19:29
-
18:52
-
17:35
-
15:10
-
14:05
-
13:00
-
11:40
-
10:01
-
09:01
-
00:56
Партнерский контент