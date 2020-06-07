Ян поздравил Стерлинга с победой над Сандхегеном
Российский боец UFC Пётр Ян поздравил Альджамейна Стерлинга с победой над Кори Сандхегеном на турнире UFC 250.
«Поздравляю Стерлинга с потрясающим выступлением, — написал Ян в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка Пётр Ян —Жозе Алду.
Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо. Теперь его оспорят Пётр Ян и экс-чемпион лиги Жозе Алду.
Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
Стерлинг победил Сандхегена на UFC 250 и может побороться с Яном за титул
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