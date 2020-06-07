Нуньес победила Спенсер на турнире UFC 250 и защитила чемпионский титул
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В главном бою турнира чемпионка лиги в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес встретилась с американкой Фелисией Спенсер. Для Нуньес бой со Спенсер стал первой защитой титула в полулёгком дивизионе.
Бой завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением.
На счету Нуньес 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. Спенсер в свою очередь потерпела 2-е поражение при 8 победах.
Напомним, Нуньес завоевала титул в полулёгком дивизионе ещё в 2018 году, нокаутировав Крис Сайборг.
В соглавном бою экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт нокаутировал бразильца Раффаэля Ассунсао.
«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира UFC 250.
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