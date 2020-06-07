Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры.

«Привет, ребята, я решил уйти из боёв. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Всё, что ты захочешь, – твоё», — написал Макгрегор в «Твиттере».

До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дэна Уайт пообещал Макгрегору титульный бой. Он может сразиться с Хабибом.

На протяжении профессиональной карьеры Макгрегор уже успел провести поединки в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Предыдущий бой он провёл в полусреднем дивизионе, нокаутировав Дональда Серроне.