Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес стала автором уникального достижения в UFC.

На турнире UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелисию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту

Напомним, Нуньес завоевала титул в полулёгком дивизионе ещё в 2018 году, нокаутировав Крис Сайборг. На счету Аманды Нуньес 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. Победная серия бразильянки составляет 11 боёв.