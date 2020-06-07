Нуньес стала автором уникального достижения в UFC
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес стала автором уникального достижения в UFC.
На турнире UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелисию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.
Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту
Напомним, Нуньес завоевала титул в полулёгком дивизионе ещё в 2018 году, нокаутировав Крис Сайборг. На счету Аманды Нуньес 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. Победная серия бразильянки составляет 11 боёв.
Нуньес победила Спенсер на турнире UFC 250 и защитила чемпионский титул
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