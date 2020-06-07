Магомедшарипов сообщил, что, вероятнее всего, встретится с Родригесом

Боец UFC Забит Магомедшарипов заявил, что его следующим соперником, скорее всего, станет Яир Родригес. Боссы промоушена ранее уже несколько раз говорили о возможности организации такой встречи.
«Точная дата ещё не известна. После Рамадана связывались с моими менеджерами — Али Абдель-Азизом и Ризваном Магомедовым. Они сказали, что моё участие в разработке, готовится на август. Как раз к этому времени получится войти в оптимальную форму после поста в месяц Рамадан.
Слышал, активно планируются бои Ортега — Зомби и Волкановски — Холлоуэй. Так что выбор из топов не особенно велик. Мне говорят, что бой с Родригеcом в разработке. Надеюсь, всё получится.
И по месту в рейтинге, и по личному интересу из оставшихся топовых бойцов нашего дивизиона мне бы хотелось подраться с Родригеcом. У нас есть кое-какая история, наши стили похожи. Бой с ним отлично подошёл бы для возвращения после длительного простоя. После победы над соперником из топ-5 я заслуженно могу требовать бой за пояс», — приводит слова спортсмена «Спорт-экспресс».
- 7 июня 2020
-
10:26
-
10:08
-
09:59
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
07:49
-
07:17
-
06:57
-
06:44
-
06:31
-
05:50
-
00:53
- 6 июня 2020
-
23:22
-
22:53
-
21:41
-
20:46
-
19:59
-
18:19
-
17:28
-
16:40
-
15:49
-
15:08
-
13:53
-
11:55
-
10:40
-
09:19
-
06:34
-
03:02
-
01:18
-
00:55
-
00:34