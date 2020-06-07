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О`Мэлли: у меня лучшая ударная техника в истории смешанных единоборств

О`Мэлли: у меня лучшая ударная техника в истории смешанных единоборств
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в легчайшем весе Шон О`Мэлли прокомментировал победу над Эдди Вайнлэндом на UFC 250. О`Мэлли нокаутировал Вайнлэнда мощным ударом с правой руки на второй минуте первого раунда и одержал третью подряд победу в UFC.

«Верю, у меня лучшая ударная техника в истории смешанных единоборств. Может, это звучит глупо, ведь пока я провёл мало боёв, но это так. После турнира поговорю с UFC и буду выбирать новый бой, но пока не думал о следующем поединке», — сказала Шон О`Мэлли в интервью после боя.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, бойцовский рекорд О`Мэлли в смешанных единоборствах насчитывает 12 побед и ни одного поражения. Его соперник Вайнлэнд провёл в ММА 38 боёв и выиграл 24.

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