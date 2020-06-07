Дэна Уайт: Конор Макгрегор разочарован. Он хочет драться

Президент UFC Дэна Уайт предположил, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры из-за разочарования. Уайт убеждён, что ирландец по-прежнему хочет драться.
«Конор хочет драться. Он разочарован, что не дерётся, и это стало одной из причин его решения, уверен. Не скажу, что мы не можем организовать ему бой. Но с кем ему драться? С кем вы хотите, чтобы он подрался? С Фергюсоном? С Масвидалем? И где мы должны сделать ему бой? „Бойцовский остров“ будет открыт до конца июля. Есть много дерьма, которое остаётся за кулисами. Быть первым человеком, который организовывает прямые трансляции в такое время, очень сложно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.
Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. И это уже третий раз, когда боец заявляет о намерении уйти из спорта.
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