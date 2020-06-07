Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дэна Уайт: Конор Макгрегор разочарован. Он хочет драться

Дэна Уайт: Конор Макгрегор разочарован. Он хочет драться
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт предположил, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры из-за разочарования. Уайт убеждён, что ирландец по-прежнему хочет драться.

«Конор хочет драться. Он разочарован, что не дерётся, и это стало одной из причин его решения, уверен. Не скажу, что мы не можем организовать ему бой. Но с кем ему драться? С кем вы хотите, чтобы он подрался? С Фергюсоном? С Масвидалем? И где мы должны сделать ему бой? „Бойцовский остров“ будет открыт до конца июля. Есть много дерьма, которое остаётся за кулисами. Быть первым человеком, который организовывает прямые трансляции в такое время, очень сложно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.

Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. И это уже третий раз, когда боец заявляет о намерении уйти из спорта.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020