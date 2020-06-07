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Дэна Уайт: я бы отвёл Тайсона и Холифилда на ужин и отговорил их от боя

Дэна Уайт: я бы отвёл Тайсона и Холифилда на ужин и отговорил их от боя
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал возможный поединок двух экс-чемпионов мира по боксу в супертяжёлом весе ветеранов спорта Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Функционер пожелал им удачи, но дал понять, что не хотел бы видеть такое противостояние.

«Не знаю, кто победит. Хотел бы отвести их на ужин и отговорить от боя. Общался с Майком, и он объяснил своё решение. Сказал, что будет бойцом до самой смерти и что хочет это сделать. Он взрослый человек и может сам решать. Я сказал, что люблю его, поддержу и посмотрю его бой. Майк по-прежнему быстрый и взрывной. Что касается Холифилда, все мы знаем, что он воин до мозга костей. Не знаю, кто победит, но желаю им удачи», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.

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