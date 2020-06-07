В UFC не планируют делать заявлений по поводу протестов в США

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что промоушен не планирует идти по примеру других ведущих американских спортивных лиг и делать какие-либо заявления по поводу протестов в США.
«В этот процесс сильно вовлечён Исраэль Адесанья. С беспорядками разбирается Джон Джонс. Многие наши бойцы, представляющие афроамериканцев, выражают свою позицию. Лига не собирается делать никаких заявлений. Даже не знаю, как ответить на такой вопрос», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.
Напомним, беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в результате жёстких действий полиции. Впоследствии протесты получили политический окрас, и сейчас всё чаще звучат лозунги о необходимости отставки президента США Дональда Трампа.
Дэна Уайт и Дональд Трамп не скрывают дружеских отношений.
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