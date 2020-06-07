Стерлинг, Гарбрандт и О'Мэйли получили бонусы от UFC

В ночь с 6 на 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250. По его итогам лига традиционно распределила бонусы между особо отличившимися бойцами.

На этот раз боссы промоушена не смогли выбрать лучший бой вечера. При этом сразу четыре спортсмена были поощрены за выступление вечера.

По $ 50 тыс. получили бойцы легчайшего веса Альджамейн Стерлинг, Коди Гарбрандт и Шон О'Мэйли, а также представитель наилегчайшей весовой категории Алекс Перес.

Стерлинг менее чем за две минуты победил Кори Сандхегена. Коди Гарбрандт принял участие в соглавном бою шоу и на последней секунде второго раунда нокаутировал Рафаэля Ассунсао. О'Мэйли в первом раунде одержал досрочную победу над Эдди Уайнлендом, а Перес в первом раунде нокаутировал Жуссьера Формигу.