Дэна Уайт: у Джонса и Масвидаля ещё по семь боёв по контракту с UFC

Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что не намерен пересматривать контракты бойцов Джона Джонса и Хорхе Масвидаля. По его словам, новые соглашения с ними были подписаны совсем недавно, а потому их финансовые требования нелогичны.
«Понимаете, Хорхе Масвидаль недавно подписал новый контракт с UFC. У него соглашение на восемь поединков и по контракту он должен выступить ещё семь раз. Джон Джонс подписал новый контракт в прошлом году и он также должен провести ещё семь поединков.
Проблема в том, что у них осталось не по три поединка. Они не могут сказать, «чёрт, я подписывал контракт три года назад, сейчас я в совершенно другой ситуации». Этого нет, они заключали соглашения несколько месяцев назад", — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.
Напомним, Джонс и Масвидаль недовольны гонорарами и выражают готовность покинуть UFC.
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