Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил, что заставило его объявить о завершении карьеры. Ирландец признался, что не видит привлекательных вариантов для боя и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Просто перестал получать удовольствие. Вся эта суета вокруг, и при этом ничего не происходит. Смотрю на возможные варианты для боя, и на данный момент нет ничего подходящего. Ничего, что привело бы меня в волнение.

В UFC просто должны были продолжать свою игру. Почему они перенесли титульный бой на сентябрь? Вы знаете, что произойдёт в сентябре? Я рассказал лиге о своём плане, представил своё видение, но мне отказали. В UFC попытались показать свою силу. Им просто следовало дать мне бой с Джастином Гэтжи за пояс временного чемпиона.

Пытался найти что-то интересное. Появился вариант с Андерсоном Силвой, и я зажёгся. Но все стали говорить, что Силва уже стар и не на пике. Подумал, что за чертовщина, он величайший боец в истории. Но потом понял: когда выиграю у него, все будут говорить, что он стар и его звёздный час позади.

Мне просто всё немного надоело. Смотрю бои и не получаю удовольствия. Не знаю, связано ли это с тем, что на трибунах нет зрителей. Но я больше не чувствую искры", — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.