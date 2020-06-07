Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил, что заставило его объявить о завершении карьеры. Ирландец признался, что не видит привлекательных вариантов для боя и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.
«Просто перестал получать удовольствие. Вся эта суета вокруг, и при этом ничего не происходит. Смотрю на возможные варианты для боя, и на данный момент нет ничего подходящего. Ничего, что привело бы меня в волнение.
В UFC просто должны были продолжать свою игру. Почему они перенесли титульный бой на сентябрь? Вы знаете, что произойдёт в сентябре? Я рассказал лиге о своём плане, представил своё видение, но мне отказали. В UFC попытались показать свою силу. Им просто следовало дать мне бой с Джастином Гэтжи за пояс временного чемпиона.
Пытался найти что-то интересное. Появился вариант с Андерсоном Силвой, и я зажёгся. Но все стали говорить, что Силва уже стар и не на пике. Подумал, что за чертовщина, он величайший боец в истории. Но потом понял: когда выиграю у него, все будут говорить, что он стар и его звёздный час позади.
Мне просто всё немного надоело. Смотрю бои и не получаю удовольствия. Не знаю, связано ли это с тем, что на трибунах нет зрителей. Но я больше не чувствую искры", — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.
- 7 июня 2020
-
16:44
-
16:32
-
15:16
-
14:19
-
13:25
-
12:18
-
11:21
-
11:01
-
10:26
-
10:08
-
09:59
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
07:49
-
07:17
-
06:57
-
06:44
-
06:31
-
05:50
-
00:53
- 6 июня 2020
-
23:22
-
22:53
-
21:41
-
20:46
-
19:59
-
18:19
-
17:28
-
16:40
-
15:49
-
15:08
-
13:53