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Вартанян: как только Конор получит нужную сумму, сразу объявит о возвращении

Вартанян: как только Конор получит нужную сумму, сразу объявит о возвращении
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился мыслями о решении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру. По словам бойца, ирландец несерьёзен в намерениях и вернётся сразу же, как только получит нужную ему сумму.

«Конор просто балуется и играет. Уверен на 100%, что он вернётся. Как только получит нужную сумму, сразу объявит о возвращении. Через сколько это произойдёт? Ну, как только в Ирландии границы откроют. Он же на карантине всем вызовы бросал. Гэтжи предположил, что Макгрегор перебрал с виски? Всё возможно», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, это уже третий случай в карьере Макгрегора, когда он объявляет об уходе из спорта.

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