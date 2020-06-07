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Бой Яна и Алду состоится в июле на «Бойцовском острове»

Бой Яна и Алду состоится в июле на «Бойцовском острове»
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что поединок Петра Яна и Жозе Алду состоится в июле на «Бойцовском острове».

«Верно, Алджемейн будет биться с победителем пары Ян — Алду. Когда будет бой Яна и Алду? Точно пока не могу сказать, но бой будет на острове. Примерно в июле, да. Когда будет бой Алджемейна за титул? Пока понятия не имею», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.

Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

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