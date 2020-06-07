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Бой Постола и Рамиреса пройдёт в августе

Бой Постола и Рамиреса пройдёт в августе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и Виктором Постолом состоится в середине августа, сообщает BoxingNews24. Напомним, этот поединок дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, где именно пройдёт этот бой.

Напомним, изначально поединок должен был состояться в Китае 2 февраля, однако был перенесён из-за начавшейся в Китае эпидемии. После переноса бой должен был пройти 9 мая в США, но был отменён.

36-летний Постол одержал 31 победу (12 — нокаутом) в профессиональном боксе и потерпел два поражения. На счету 27-летнего Рамиреса 25 побед (17 — нокаутом) в 25 поединках.

Ожидается, что победитель этого противостояния в следующем бою встретится с Джошем Тэйлором.

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