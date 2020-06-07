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«С завершением карьеры, папочка». Семья поздравила Макгрегора с «выходом на пенсию»

«С завершением карьеры, папочка». Семья поздравила Макгрегора с «выходом на пенсию»
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как его поздравили с завершением карьеры в семье. Макгрегор опубликовал в своём «твиттере» фотографию торта, на котором кремом написано «С завершением карьеры, папочка».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

Напомним, Макгрегор накануне в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что он не видит привлекательных вариантов для боя и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

На протяжении профессиональной карьеры Макгрегор уже успел провести поединки в полулёгком, лёгком и полусреднем весах. Предыдущий бой он провёл в полусреднем дивизионе, нокаутировав Дональда Серроне.

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