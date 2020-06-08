«Будет много драк». Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме

Ветеран смешанных единоборств, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров пригласил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора сняться в его фильме. Напомним, вчера, 7 июня, Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
«У меня есть предварительная договорённость с его менеджером о том, что он снимется в моём фильме. Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм.
Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллеса «Любовь и честь», права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошёл на эту роль», — приводит слова Тактарова ТАСС.
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