Чемпион UFC Адесанья заявил, что перешёл бы в бокс только за $ 1 млрд

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья дал понять, что не намерен переходить в профессиональный бокс, разве что в том случае, если ему предложат огромные деньги.
30-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках.
«Я не могу урезать свои навыки боевых искусств. Я уже делал это, у меня шесть побед и одно поражение в боксе, и оно было грязным ограблением. Они просто не хотели отдавать победу тому, у кого не было опыта в боксе.
За какую цену соглашусь боксировать? С кем мне боксировать и зачем? $ 100 млн? Нет. Этого можно достичь и в UFC.
Я буду боксировать за $ 1 млрд. Только за эту цену я соглашусь выйти на бой с человеком, урезав на 90% свой арсенал. И даже больше, ведь вы ещё не видели, какой у меня грэпплинг», — рассказал Адесанья в подкасте The Score MMA.
- 8 июня 2020
-
11:42
-
11:00
-
10:20
-
09:37
-
09:02
-
00:59
- 7 июня 2020
-
23:57
-
22:00
-
20:59
-
19:54
-
18:52
-
18:02
-
16:44
-
16:32
-
15:16
-
14:19
-
13:25
-
12:18
-
11:21
-
11:01
-
10:26
-
10:08
-
09:59
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
07:49
-
07:17
-
06:57
-
06:44
-
06:31
-
05:50