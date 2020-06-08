«Саша шустро сушит сушки». А. Емельяненко показал видео, как читает скороговорку

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в свой «инстаграм» новое видео, в котором показано, как он читает скороговорку.

«Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил штук шесть. И легко спешат старушки сушек Сашиных поесть», — подписал спортсмен видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

38-летний Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. На его счету 36 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, ещё один бой завершился вничью.