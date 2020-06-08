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Шлеменко прокомментировал третье завершение карьеры Макгрегора

Шлеменко прокомментировал третье завершение карьер
Шлеменко прокомментировал третье завершение карьеры Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру. Напомним, вчера, 7 июня, Макгрегор в третий раз объявил об уходе из спорта.

«По моему мнению, он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться.

По поводу его формы ничего не могу сказать, я с ним не тренировался, а дрался он ещё до пандемии. Не думаю, что там, где он жил, были открыты залы. Оценить его форму очень сложно, тем более последний бой он проводил против ударника, а он всегда с ними неплохо расправлялся. У него были проблемы с борцами, особенно с одним (Хабибом Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата»), поэтому ещё раз скажу, что оценить его форму сложно», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

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