Шлеменко прокомментировал третье завершение карьеры Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру. Напомним, вчера, 7 июня, Макгрегор в третий раз объявил об уходе из спорта.

«По моему мнению, он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться.

По поводу его формы ничего не могу сказать, я с ним не тренировался, а дрался он ещё до пандемии. Не думаю, что там, где он жил, были открыты залы. Оценить его форму очень сложно, тем более последний бой он проводил против ударника, а он всегда с ними неплохо расправлялся. У него были проблемы с борцами, особенно с одним (Хабибом Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата»), поэтому ещё раз скажу, что оценить его форму сложно», — приводит слова Шлеменко ТАСС.