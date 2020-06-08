Исмаилов ответил резиденту «Камеди Клаб» на шутку про перчатки

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на шутку резидента «Камеди Клаб» Ильи Соболева, которую тот оставил под видео с тренировкой спортсмена.
«Цель — нагнать жути. Что делать, когда что-то не получается? Делать до тех пор, пока не получится. Всё просто», — подписал видео Исмаилов.
В комментариях к спортсмену обратился Соболев, пошутив: «Постоянно смотрю и не понимаю, почему у противника другие перчатки?»
«Это не перчатки, это у него на руках чьё-то лицо в будущем. В данном случае чьё? Угадай с трёх раз», — ответил ему Исмаилов.
Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».
Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.
- 8 июня 2020
-
13:59
-
13:01
-
13:00
-
11:42
-
11:00
-
10:20
-
09:37
-
09:02
-
00:59
- 7 июня 2020
-
23:57
-
22:00
-
20:59
-
19:54
-
18:52
-
18:02
-
16:44
-
16:32
-
15:16
-
14:19
-
13:25
-
12:18
-
11:21
-
11:01
-
10:26
-
10:08
-
09:59
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
07:49
-
07:17
-
06:57