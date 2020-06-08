Исмаилов ответил резиденту «Камеди Клаб» на шутку про перчатки

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на шутку резидента «Камеди Клаб» Ильи Соболева, которую тот оставил под видео с тренировкой спортсмена.



«Цель — нагнать жути. Что делать, когда что-то не получается? Делать до тех пор, пока не получится. Всё просто», — подписал видео Исмаилов.



В комментариях к спортсмену обратился Соболев, пошутив: «Постоянно смотрю и не понимаю, почему у противника другие перчатки?»



«Это не перчатки, это у него на руках чьё-то лицо в будущем. В данном случае чьё? Угадай с трёх раз», — ответил ему Исмаилов.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.