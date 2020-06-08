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Минаков уличил Макгрегора в манипулировании UFC

Минаков уличил Макгрегора в манипулировании UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру. Напомним, вчера, 7 июня, Макгрегор в третий раз объявил об уходе из спорта.

По мнению Минакова, на самом деле заявление Макгрегора означает желание бойца обеспечить себе максимально выгодный контракт.

«Я думаю, что это элемент манипуляции, в том числе руководством UFC, со стороны Макгрегора. Если у него есть амбиции и желание, то для чего ему завершать карьеру?

Если делать ему такой шаг, то надо было на него решаться до боя с Хабибом (Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас, мне кажется, он пытается просто манипулировать. Это звучит так: или дайте бой, или я завершу карьеру», — приводит слова Минакова «Р-Спорт».

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