Минаков уличил Макгрегора в манипулировании UFC

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру. Напомним, вчера, 7 июня, Макгрегор в третий раз объявил об уходе из спорта.
По мнению Минакова, на самом деле заявление Макгрегора означает желание бойца обеспечить себе максимально выгодный контракт.
«Я думаю, что это элемент манипуляции, в том числе руководством UFC, со стороны Макгрегора. Если у него есть амбиции и желание, то для чего ему завершать карьеру?
Если делать ему такой шаг, то надо было на него решаться до боя с Хабибом (Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас, мне кажется, он пытается просто манипулировать. Это звучит так: или дайте бой, или я завершу карьеру», — приводит слова Минакова «Р-Спорт».
- 8 июня 2020
-
15:07
-
14:08
-
13:59
-
13:01
-
13:00
-
11:42
-
11:00
-
10:20
-
09:37
-
09:02
-
00:59
- 7 июня 2020
-
23:57
-
22:00
-
20:59
-
19:54
-
18:52
-
18:02
-
16:44
-
16:32
-
15:16
-
14:19
-
13:25
-
12:18
-
11:21
-
11:01
-
10:26
-
10:08
-
09:59
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
07:49