«Удивляет, когда говорят, что он контрразведчик из США». Боец MMA Балаев — о Панарине

Российский боец MMA Марат Балаев объяснил, почему поддержал хоккеиста Артемия Панарина, выступившего против государственной системы в России.
«Когда мы с ним встретились, я понял, что этот человек из российской глубинки — довольно-таки простой парень. Двухэтажных мыслей у него нет. Он говорит то, что думает, и так воспитан.
Меня удивляет, когда говорят, что он какой-то контрразведчик из США. Я такой человек, что своих не бросаю. Тем более я знаю, что он не на кого-то там шипит. Он считает нужным не молчать, а говорить.
Своих друзей я не хочу бросать в беде, тем более когда переворачивают слова Панарина. Ему его миллионы подарили не папа или мама, а он заработал их своим трудом. Я считаю, что он патриот. Он меня ни в чём не пытался убедить, я и сам всё понимаю.
Все знают, что у стариков пенсию поотбирали. Но неизвестно ещё, что будет потом, поэтому я не лезу. Тем более что сам отбыл 10 лет в местах, не столь отдалённых, знаю, что такое власть. Это не Франция, где, если что-нибудь произойдёт, сразу будет переворот, машины будут сжигать», — сказал Балаев в интервью телеканалу «Дождь».
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