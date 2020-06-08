Вячеслава Дацика осудили на один год за незаконное пересечение границы

Боец ММА Вячеслав Дацик, который ранее более 11 лет провёл в местах лишения свободы, был осуждён на один год за помощь другу в нелегальном переходе границы с Эстонией в декабре 2019 года. Об этом сообщила супруга бойца, Виктория Дацик.
«Славе дали год! Полгода он уже отсидел, сейчас ещё два месяца, это потолок, он отсидит и будет дома. Ура, конец этим мучениям и страданиям!» — приводит слова Виктории Дацик портал 78.ru.
Напомним, в декабре 2019 года Вячеслав Дацик незаконно пересёк границу с Эстонией. Сказал, что пытался помочь знакомому, они пересекали границу на лодке.
Ранее жена Дацика сообщила, что её муж вернётся к боям уже в 2020 году. Последний бой Дацик провёл 15 декабря, проиграв нокаутом знаменитому французскому кикбоксёру Жерому ле Баннеру.
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