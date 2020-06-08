Фьюри: я — величайший боец из тех, кто когда-либо жил на Земле

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал себя величайшим бойцом в истории человечества.



«За последнюю тысячу лет не было тяжеловеса, который был бы способен победить меня. Я — величайший боец из тех, кто когда-либо жил на Земле. И это при условии, что я ещё скромничаю. Я был рождён для бокса. В настоящий момент я дерусь на крупнейших мировых аренах и каждый раз делаю это успешно», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.



Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Он нокаутировал Уайлдера и отобрал у того пояс WBC. Всего на счету британца 30 побед и одна ничья.



Ранее Фьюри заявил, что он намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.