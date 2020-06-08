Александр Волков получил право выехать в США. Бой с Блейдсом состоится

UFC опубликовал официальный постер турнира UFC Fight Night 173, главным поединком которого станет бой российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова с американцем Кёртисом Блейдсом. Турнир состоится 21 июня в Лас-Вегасе на арене UFC APEX.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» UFC Russia.
Ранее президент UFC Дэна Уайт говорил, что испытывает определённые проблемы с организацией поединков с участием российских бойцов.
Сегодня было объявлено, что граждане России смогут выезжать за границу по рабочим делам.
«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, Александр Волков провёл предыдущий поединок в ноябре минувшего года на турнире UFC в Москве. Тогда решением судей он победил Грега Харди. Он занимает седьмое место в рейтинге организации. Что касается Блейдса, то американец в последнем бою нокаутировал Джуниора дос Сантоса и занимает третье место в рейтинге.
На счету Волкова в смешанных единоборствах 38 боёв, из которых он одержал 31 победу и потерпел 7 поражений. На счету американца 15 боёв, в которых он добыл 13 побед и потерпел 2 поражения.
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