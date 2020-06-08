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Майк Тайсон поддержал протесты в США фотографией

Майк Тайсон поддержал протесты в США фотографией
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон опубликовал фотографию, на которой он стал на одно колено. Судя по всему, это фото было опубликовано в поддержку протестов, продолжающихся в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Майка Тайсона.

Напомним, сначала в поддержку расового равенства на одно колено стал бывший игрок НФЛ Колин Коперник во время исполнения национального гимна США.

Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал коленом шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В результате Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

В ответ на это убийство США были охвачены волной беспорядков.

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