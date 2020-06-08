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Жена Дацика сообщила, что Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко

Жена Дацика сообщила, что Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Виктория Дацик, супруга осуждённого бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, сообщила, что муж проведёт поединок с Александром Емельяненко.

«Он сейчас выйдет, снова восстановит форму, потому что за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями, и скоро заключим новый контракт с новым промоушеном. Пока не могу сказать с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет бой, потому что Слава этого хочет, и Саша тоже согласился», — приводит слова Виктории Дацик «Спорт-экспресс».

Напомним, Дацик, более 11 лет проведший в местах лишения свободы, был осуждён на один год за помощь другу в нелегальном переходе границы с Эстонией в декабре 2019 года. Боец должен выйти на свободу в августе 2020 года.

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