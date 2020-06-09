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Бой Холли Холм и Ирен Алданы может возглавить турнир UFC 1 августа

Бой Холли Холм и Ирен Алданы может возглавить турнир UFC 1 августа
Бокс/ММА / UFC 0

Поединок бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканского бойца Ирен Алданы может возглавить турнир UFC 1 августа, сообщает ESPN. Ожидается, что поединок пройдёт в Лас-Вегасе на арене АРЕХ. Турнир должен состояться при пустых трибунах

Свой последний бой Холм провела в январе 2020 года. В рамках турнира UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.

Всего на счету Холм 13 побед и 5 поражений.

Что касается Алданы, то она выиграла пять из своих последних шести поединков. В последнем поединке Алдана в первом раунде победила Кетлин Виейру, нанеся сопернице первое поражение в карьере.

Кроме того, на турнире 1 августа может состояться бой Эдмена Шахбазяна и Дерека Брансона.

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