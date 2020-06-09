Источник: Волкановски и Холлоуэй проведут реванш на турнире UFC 251

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй проведут матч-реванш на турнире UFC 251, который планируется провести 11 июля, сообщает ESPN.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2019 года, Волкановски отобрал пояс у Холлоуэя. Для него эта победа стала 18-й подряд. Вскоре после этого австралийцу пришлось перенести операцию на левой руке. Что касается Холлоуэя, то в поединке с Волкановски оборвалась его победная серия из 13 поединков.

Всего на счету 31-летнего Волкановски 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. У 28-летнего Холлоуэя 21 победа и 5 поражений в 26 боях в MMA.