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Валуев: Ефремов регулярно появлялся на публике выпившим. Жалко погибшего человека

Валуев: Ефремов регулярно появлялся на публике выпившим. Жалко погибшего человека
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

«Закон предусматривает меру пресечения. Люди всегда возмущены в большей степени, когда участником происшествия становится публичное лицо. Перед законом все равны, но у публичного человека есть моральное обязательство быть примером, желательно неплохим.

Здесь же всё было с точностью до наоборот. Михаил Ефремов регулярно появлялся на публике выпившим. Жалко погибшего человека, он-то ни в чём не виноват», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».

Звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек — водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист значительных травм не получил.

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