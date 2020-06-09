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Даниэль Кормье подписал контракт на следующий бой. Фото

Даниэль Кормье подписал контракт на следующий бой. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье подписал контракт на следующий поединок. Об этом он сообщил посредством «Твиттера», выложив соответствующее фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Кормье.

Пока неизвестно, с кем сразится Кормье, однако ожидается, что это будет действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

Напомним, в первом поединке Стипе и Даниэля, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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