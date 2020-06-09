«Он просто накидал… Шучу, не накидал». Хабиб отреагировал на интервью с Кормье

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на одно из интервью с бывшим обладателем пояса в тяжёлом весе Даниэлем Кормье. Напомним, Нурмагомедов и Кормье тренируются в одном зале, когда россиянин проводит тренировочные лагеря в США.

В том интервью Кормье вспомнил эпизод, приключившийся на одной из тренировок. По его словам, он случайно чуть было не травмировал Нурмагомедова и дагестанские бойцы, входящие в команду Хабиба, вознамерились задать ему трёпку. Однако Кормье выразился в том смысле, что это, мол, моя территория, не смейте меня трогать. В итоге конфликт удалось уладить.

По словам Хабиба, подобный случай действительно был.

«Интересное рассуждение от Даниэля. То, что в конце говорит, он просто накидал… Шучу, не накидал», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».