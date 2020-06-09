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Боксёр Мэнни Пакьяо опроверг слухи о намерении баллотироваться в президенты Филиппин

Боксёр Мэнни Пакьяо опроверг слухи о намерении баллотироваться в президенты Филиппин
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что не вёл никаких разговоров о политике со своим бывший промоутером Бобом Арумом и не сообщал тому о желании баллотироваться на пост президента страны.

«Насколько я помню, мы никогда не разговаривали с Арумом о политике. Наша последняя беседа по видеосвязи была о планировании боёв. Этот был разговор исключительно о боксе, но никак не о политике, для которой сейчас вообще не время.

У нашей страны так много проблем, что единственное, что нам надо сделать, – это объединиться ради решения проблем граждан. Мы должны объединиться ради всех филиппинцев. Многие потеряли свою работу, особенно те, кто трудился в других странах. Политика – это не то, что нам нужно сейчас», — приводит слова боксёра портал BoxingScene.

41-летний Пакьяо — первый и до настоящего времени единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, ещё два боя завершились вничью.

Знаменитый боксёр Мэнни Пакьяо решил баллотироваться на пост президента Филиппин
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