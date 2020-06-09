«Умышленное убийство». Шлеменко предложил провести показательный процесс над Ефремовым

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

«8 июня у нас произошла страшная ситуация, очередная страшная авария по вине пьяного водителя, приведшая к смерти совершенно невинного человека, в которого влетела машина пьяного человека. В машине оказался в пьяном, по сути, в невменяемом состоянии всем нам известный актёр Михаил Ефремов.

Это страшная ситуация, которая получила огромный резонанс. Знаете, как говорится по-простому? С пьяного спрос вдвойне. Ефремов поступил ужасно. Он употребил значительное количество алкоголя и сел за руль. У нас нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В итоге по его вине случилось ДТП. По вине Ефремова погиб человек. Мои соболезнования его семье. И вот представьте, какая страшная это зараза, какой страшный яд этот алкоголь.

В очередной раз мы с вами видим заслуженного артиста, у которого много почитателей. С другой стороны ехал человек, которого дома ждала семья. И вот теперь нет этого человека.

Во-первых, тут должно быть показательное дело против Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Не важно, кто ты – известный артист или сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее. Это первое.

Второе, я считаю, что наши законодательные органы должны приравнять подобного рода преступления к умышленному убийству. Потому что человек, садящийся за руль, должен отдавать себе отчёт в том, что он пьян, что идёт на нарушением закона и какие могут случиться последствия», — сказал Шлеменко в видео, которое появилось в его «инстаграме».

Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».

Звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек — водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист значительных травм не получил.