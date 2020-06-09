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Исмаилов потроллил А. Емельяненко в «Инстаграме», тот ответил

Исмаилов потроллил А. Емельяненко в «Инстаграме», тот ответил
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подшутил над Александром Емельяненко.

Напомним, спортсмены проведут поединок на турнире промоушена ACA, который планируется провести в Москве 24 июля. Изначально планировалось, что бой пройдёт 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Погода наибомбическая! Солнышко с любовью обволакивает мою лысую голову. Настроение суперпозитивное, и вам хорошего дня, дорогие друзья!

P. S. Для лысых, когда солнышко будет с любовью обволакивать вашу чёткую лысину, помни, мой лысый друг: оно может и ударить. Знаю не понаслышке», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

«Лысый ты, что затроил и переобулся!» — ответил Емельяненко в комментариях.

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