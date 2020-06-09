Тренер Волкова оценил шансы бойца получить титульный поединок в случае победы над Блейдсом

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, убеждён, что в случае победы над Кёртисом Блейдсом его подопечный окажется в шаге от титульного поединка.

«Победа над Блейдсом будет колоссальным шагом вперёд к титульному бою. Тяжёлый дивизион сейчас активизируется. Чемпион Стипе Миочич уже готов провести третий бой с Даниэлем Кормье. Фрэнсис Нганну тоже умоляет всех подписать контракт на бой с ним. Саша мог бы подраться с французом за статус официального претендента или сразу провести титульный бой. Блейдс находится на третьем месте в рейтинге, а Волков может занять его место. Поэтому главная задача сейчас — выиграть этот очень важный поединок», — приводит слова Кияшко News.ru.

Напомним, Александр Волков и Кёртис Блейдс проведут поединок в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени.