Биспинг: Конор звёздней, чем все остальные звёзды, вместе взятые. Он не уйдёт из спорта

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг уверен, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор не станет сейчас завершать карьеру.
«Кто знает, что творится за кулисами. Но Конор и раньше объявлял об уходе из спорта. Мне кажется, что никто не поверит, что он действительно решил уйти. Он молод, он на пике карьеры. Макгрегор — самая большая звезда в мире спорта. Он звёздней, чем все другие звёзды, вместе взятые. Он дойная корова. Конор делает деньги, и не думаю, что он оставит это дело.
Он многого достиг, его имя стало брендом, и для него нет необходимости драться. Возможно, он действительно намерен завершить карьеру, но я в этом сомневаюсь», — приводит слова британца BJ Penn.
Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры 7 июня.
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