Дэна Уайт рассказал об инфраструктуре «Бойцовского острова» в Абу-Даби
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, как будет выглядеть «Бойцовский остров» в Абу-Даби, где лига планирует провести целую серию турниров в течение лета. По словам функционера, он будет оснащён всем необходимым для тренировок и проживания.
«Да, теперь официально, этот остров в Абу-Даби. И это большой остров, на котором будут жить все участники ивентов, никто просто так с него улететь не сможет. Там будет октагон, тренировочные залы, отели и прочая инфраструктура. Там всё будет по первому классу, это же Абу-Даби», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на странице UFC в «Твиттере».
Кроме того на странице Уайта в социальной сети размещено короткое видео с постером, который посвящён «Бойцовскому острову».
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