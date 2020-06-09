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Миочич и Кормье проведут третий бой 15 августа

Миочич и Кормье проведут третий бой 15 августа
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье проведут третий поединок 15 августа, сообщает MMA Fighting. Официального подтверждения этому нет, но стороны практически договорились о проведении боя.

Ожидается, что это противостояние возглавит турнир UFC 252. Место проведения шоу ещё не определёно, но уже сейчас известно, что оно пройдёт на территории США.

Напомним, что Миочич и Кормье встречались уже дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке американец хорватского происхождения взял убедительный реванш.

Даниэль Кормье уже не раз заявлял, что независимо от исхода третьей встречи завершит карьеру после неё.

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