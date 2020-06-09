Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи могут встретиться 19 сентября на турнире UFC 253
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула чемпиона в этой весовой категории Джастин Гэтжи могут провести поединок 19 сентября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Рафаэль Мариньо. Их противостояние возглавит турнир UFC 253.
Ранее менеджер россиянина Ризван Магомедов заявлял, что у Нурмагомедова есть лишь ориентировочная дата поединка, и подтвердил, что его клиент намерен выступить в сентябре.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне в сентябре минувшего года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье. Что касается Джастина Гэтжи, то американец последний раз выступал в минувшем месяце. Тогда он одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном.
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