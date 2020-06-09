Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи могут встретиться 19 сентября на турнире UFC 253

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи могут встретиться 19 сентября на турнире UFC 253
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула чемпиона в этой весовой категории Джастин Гэтжи могут провести поединок 19 сентября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Рафаэль Мариньо. Их противостояние возглавит турнир UFC 253.

Ранее менеджер россиянина Ризван Магомедов заявлял, что у Нурмагомедова есть лишь ориентировочная дата поединка, и подтвердил, что его клиент намерен выступить в сентябре.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне в сентябре минувшего года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье. Что касается Джастина Гэтжи, то американец последний раз выступал в минувшем месяце. Тогда он одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020