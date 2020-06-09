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Камару Усман встретится с Гилбертом Бёрнсом 11 июля

Камару Усман встретится с Гилбертом Бёрнсом 11 июля
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман узнал имя следующего соперника и дату поединка. Нигериец проведёт бой 11 июля на турнире UFC 251, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником будет первый номер рейтинга Гилберт Бёрнс, сообщает страница ESPN MMA в «Инстаграме».

На том же турнире состоятся ещё два титульных противостояния. Пётр Ян поборется за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе с Жозе Алду, а экс-чемпион лиги в полулёгком дивизионе Макс Холлоуэй попробует отобрать пояс у Александера Волкановски, который он потерял в их первом противостоянии.

Напомним, сегодня, 9 июня, в UFC официально подтвердили, что «Бойцовский остров» находится в Абу-Даби. В течение двух недель июля там планируется организовать четыре турнира.

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