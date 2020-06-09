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Кормье: только Валентина Шевченко может соперничать с Нуньес

Кормье: только Валентина Шевченко может соперничать с Нуньес
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что чемпионка лиги в наилегчайшем весе Валентина Шевченко единственная спортсменка, способная навязать конкурентоспособный поединок чемпионке UFC в двух весовых категориях Аманде Нуньес.

«Фелисия Спенсер была неконкурентоспособной в противостоянии с Амандой Нуньес. Этот бой ещё раз доказал, что в мире есть один человек, способный победить Нуньес. Говорю о Валентине Шевченко, она сможет соперничать с Амандой», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Напомним, в минувшие выходные бразильянка уверенно победила Фелисию Спенсер. Аманда Нуньес и Валентина Шевченко встречались дважды. В обоих случаях побеждала Нуньес, но решения судей вызывали споры.

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