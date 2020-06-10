Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna. Украинец пока воздержался от каких-либо других комментариев.
Напомним, последний поединок он провёл в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и, таким образом, лишился пояса по версии WBC.
До перехода в профессионалы Гвоздик долго выступал на любительском ринге. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр, победителе Универсиады и чемпионом Кубка Европы.
Добавим, что ранее 33-летний Александр не упоминал о планах завершить выступления и заявлял, что намерен бороться за титул чемпиона мира по версии WBO. На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков, победив в 17 из них.
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