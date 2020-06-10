Нурмагомедов считает, что Ян станет чемпионом UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что боец легчайшего веса Пётр Ян победит Жозе Алду и станет чемпионом лиги.
Хабиб отреагировал на пост на странице ESPN MMA в «Инстаграме», где анонсировался турнир UFC 251, в ходе которого пройдут три титульные встречи и дал на них прогноз. Так, россиянин считает, что Пётр Ян победит Жозе Алду и завоюет вакантный пояс. В поединке Макс Холлоуэй — Александер Волкановски он отдал предпочтение Холлоуэю и считает, что тот вернёт себе звание чемпиона.
Наконец, фаворитом противостояния Камару Усман — Гилберт Бёрнс Хабиб видит нигерийца.
Соответствующий пост можно увидеть на странице ESPN MMA в социальной сети «Инстаграм». Напомним, что турнир UFC 251 состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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